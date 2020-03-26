В условиях пандемии коронавируса новая проблема грозит европейским странам. Из-за карантинных мер в сельхозсекторе не хватает рабочей силы, и под угрозойурожай.



Нанимателям уже не удастся привлечь сезонных работников из-за рубежа, как это делалось раньше, например, из Польши или Румынии.



Министр сельского хозяйства Франции призвал жителей страны отправиться в поля, чтобы помочь фермерским хозяйствам. А в Германии подумывают о том, чтобы задействовать 600 тысяч зарегистрированных беженцев, которые числятся как потенциальные искатели работы.



Самостоятельно справляться с ситуацией придется в этом году Великобритании. Фермеры предупреждают о всеобщем кризисе со снабжением европейского населения свежими овощами и зеленью.



