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Шесть человек погибли в австрийских Альпах

Пятерых туристов накрыла мощная лавина в горном массиве Дахштайн. Трагедия произошла во время восхождения альпинистов. На их поиски были отправлены полиция и горные спасатели. Также привлекалось несколько вертолетов. Спасти людей не удалось. Двое из них - граждане Чехии. Опознание других продолжается.

Еще одна трагедия случилась в районе горы Гросглоккнер. Там под лавину попал полицейский. Мужчина скончался от полученных травм.

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