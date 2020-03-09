Шесть человек погибли в австрийских Альпах

Пятерых туристов накрыла мощная лавина в горном массиве Дахштайн. Трагедия произошла во время восхождения альпинистов. На их поиски были отправлены полиция и горные спасатели. Также привлекалось несколько вертолетов. Спасти людей не удалось. Двое из них - граждане Чехии. Опознание других продолжается.



Еще одна трагедия случилась в районе горы Гросглоккнер. Там под лавину попал полицейский. Мужчина скончался от полученных травм.



