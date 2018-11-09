Из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуирован целый город

Над Калифорнией нависла новая угроза. В штате из-за лесных пожаров эвакуирован целый город. Огонь уже охватил более 70 квадратных метров и с помощью сильного ветра стремительно распространяется. Местные жители в спешке покидают свои дома. На дорогах образовались пробки.