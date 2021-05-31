Из-за локдауна в Индии пропадает урожай

Новая напасть в Индии рискует обернуться сельхозкатастрофой. Причем урожай хороший, но его невозможно продать. Из-за локдаунов разорвана цепочка производитель - покупатель: закрыты магазины и рынки, а гражданам запрещено лишний раз выходить на улицу под угрозой наказания. Особенно бедственное положение крестьян, которые выращивают скоропортящиеся продукты, например клубнику. От правительства требуют незамедлительных мер и ослабления карантина хотя бы для сезонных рынков. Распространение инфекции в стране пока удалось замедлить, но не остановить: ежедневно в Индии регистрируется более 150 тысяч новых случаев.