Из-за миграции слонов в Китае для безопасности населения мобилизованы 25 тыс. полицейских

Власти Китая за последние дни вынуждены эвакуировать 150 тысяч человек в связи с миграцией стада диких слонов. Животные в этом году крайне активны - топчут посевы, пожирают урожаи, преодолевают за сутки десятки километров. В стаде всего 15 особей, но для безопасности населения мобилизованы 25 тысяч полицейских. В их обязанности входила оперативная эвакуация населения в тех селах, к которым приближались слоны. Эти животные проявляют агрессию непредсказуемо, и встреча с ними может стоить человеку жизни.



Больше новостей про слонов:



