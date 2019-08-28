3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Из-за мощного шторма улицы Мадрида превратились в бурные реки
Потоп в Мадриде. Из-за мощного шторма с градом улицы испанской столицы превратились в бурные реки. Потоки воды смывали машины и мотоциклы. Не работало метро. Затопленными оказались магазины, гаражи, первые этажи домов. Не обошлось и без задержек рейсов в мадридском аэропорту. Местные жители, потрясенные последствиями разгула стихии, говорят, что никогда не видели подобных ураганов в Мадриде.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все