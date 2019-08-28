Из-за мощного шторма улицы Мадрида превратились в бурные реки

Потоп в Мадриде. Из-за мощного шторма с градом улицы испанской столицы превратились в бурные реки. Потоки воды смывали машины и мотоциклы. Не работало метро. Затопленными оказались магазины, гаражи, первые этажи домов. Не обошлось и без задержек рейсов в мадридском аэропорту. Местные жители, потрясенные последствиями разгула стихии, говорят, что никогда не видели подобных ураганов в Мадриде.



