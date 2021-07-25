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Из-за мощных ливней в Индии погибли уже 120 человек

Мощные ливни в Индии. Погибли 120 человек, несколько десятков числятся пропавшими без вести. Экологи называют дожди, пришедшие в штаты Гоа и Махараштра, сильнейшими за последние 40 лет. Около 90 тысяч человек эвакуировали из районов, пострадавших от наводнения. Тысячи грузовиков застряли на шоссе, соединяющем города с Мумбаем, так как дороги размыло водой. В регионе зафиксированы десятки оползней, некоторые населенные пункты отрезаны от помощи.

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