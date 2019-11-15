Из-за наводнений площадь Святого Марка закроют

Власти Венеции, пострадавшей от наводнений, все же приняли решение закрыть для посещений главную достопримечательность города - площадь Святого Марка. Уровень воды там может создавать серьезную угрозу для жизни. Ситуация продолжает ухудшаться. Эксперты спрогнозировали новый пик подъема воды. В связи с этим количество туристов резко сокращается.