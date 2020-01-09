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Из-за наводнений в Израиле семь человек погибли
Новая жертва наводнений в Израиле. 38-летнего мужчину, который попытался спасти женщину и ее ребенка из перевернувшейся машины в Нагарии, смыло мощным потоком. Его тело было позже обнаружено в северной части города. В общей сложности за последние четыре дня жертвами разгула стихии стали семь человек. Значительные затопления зарегистрированы в Акко и Хайфе. Временно закрыт ряд автотрасс. Синоптики говорят, что дожди в Израиле не прекратятся и сегодня.
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