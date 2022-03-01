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Из-за наводнения подтоплен крупнейший город Австралии - Сидней

На Австралию обрушилось самое мощное наводнение за всю историю. На северо-востоке страны за неделю выпало 20 процентов от годовой нормы осадков, в результате подтоплен крупнейший город страны - Сидней. Паводок движется на юг, превращая в озера и реки все больше регионов Нового Южного Уэльса. Погибли 8 человек. Накануне потоки воды окружили мост, на котором находились сотни машин. Людей пришлось спасать с помощью вертолетов.

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