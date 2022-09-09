Из-за назревших проблем учителя в Латвии готовятся к бессрочной забастовке

Терпение на пределе. В Латвии преподаватели готовятся к бессрочной забастовке, о своем участии заявили уже 20 тысяч человек от 707 учебных учреждений страны.

Как заявили в Профсоюзе учителей, такое массовое участие в акции говорит о том, что в системе образования назрели большие проблемы.

Педагоги требуют от властей выполнить данные ранее обещания о повышении заработной платы, а также сбалансировать рабочую нагрузку.



