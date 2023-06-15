В Латвии фермеры бьют тревогу. Из-за небывалой засухи страна близка к тому, чтобы объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве, заявил министр земледелия страны.

По сообщениям местных СМИ, власти ожидают, что урожай зерновых может быть на 30, а то и 50 % меньше прогнозного. Потери латвийских фермеров исчисляются сотнями миллионов евро.