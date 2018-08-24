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Из-за непогоды режим ЧП объявлен на Гаваях

Из-за приближения мощного урагана четвертой категории там зафиксирован сход оползней и наводнения. Скорость ветра достигает 210 километров в час. Десятки убежищ готовы принять до 200 тысяч человек. В ближайшее время власти собираются закрыть движение на прибрежных дорогах. Сотрудникам некоторых компаний разрешено не выходить на работу.

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