Из-за непогоды режим ЧП объявлен на Гаваях

Из-за приближения мощного урагана четвертой категории там зафиксирован сход оползней и наводнения. Скорость ветра достигает 210 километров в час. Десятки убежищ готовы принять до 200 тысяч человек. В ближайшее время власти собираются закрыть движение на прибрежных дорогах. Сотрудникам некоторых компаний разрешено не выходить на работу.