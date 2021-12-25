Из-за омикрон-штамма британские бизнесмены встретили Рождество с убытками

Для британских бизнесменов Рождество стало совсем не радостным. Из-за омикрон-штамма значительная часть людей изолируется, так как боится заразиться во время каникул. Это сильно бьет по рестораторам и ретейлерам, которые планировали за праздники восстановить уровень доходов. Но чуда не случилось. Конец уходящего года ознаменован в Туманном Альбионе очередной волной банкротства. Издание "Уолл-Стрит Джорнал" отмечает, что британцы не верят мерам, которые вводит правительство. Такое отношение спровоцировала вечеринка на Даунинг-стрит, когда члены Кабмина и премьер Борис Джонсон свободно общались на заднем дворе резиденции без масок и социальной дистанции.