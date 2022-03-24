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Из-за перебоев с продовольствием и электричеством на Шри-Ланке проходят протесты

Массовыми протестами охвачена Шри-Ланка. Там серьезные перебои с продовольствием и электричеством. Для поддержания порядка власти задействовали армию, однако экономическая катастрофа в любую секунду может вылиться в социальный и политический коллапс.

Все посольства страны за рубежом закрыты. Улицы крупных городов наводнены разъяренными манифестантами. Оружие военными не применялось, но эксцессы могут случиться в любой момент.

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