Из-за повышения стоимости жизни промышленники Болгарии пригрозили выйти на акцию протеста

Повышением стоимости жизни серьезно обеспокоены и жители Болгарии. Промышленники страны и вовсе пригрозили выйти на акцию протеста из-за роста цен на газ. Отмечают, что промышленность попросту не сможет позволить себе голубое топливо, если оно будет еще дороже, чем в апреле.