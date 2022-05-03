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Из-за повышения стоимости жизни промышленники Болгарии пригрозили выйти на акцию протеста
Повышением стоимости жизни серьезно обеспокоены и жители Болгарии. Промышленники страны и вовсе пригрозили выйти на акцию протеста из-за роста цен на газ. Отмечают, что промышленность попросту не сможет позволить себе голубое топливо, если оно будет еще дороже, чем в апреле.
Напомним, ранее российский "Газпром" из-за отказа Софии платить в рублях приостановил поставки болгарской газовой компании.
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