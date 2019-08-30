Из-за приближающегося урагана Дональд Трамп отменяет свой визит в Польшу

Вместо него в Варшаву на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны поедет Майк Помпео. Глава Белого дома заявил, что лично собирается контролировать все ресурсы правительства. Они должны быть сконцентрированы на приближающемся шторме. А он, по словам Трампа, может стать одним из сильнейших в истории США. По прогнозам, "Дориан"обрушится на Штаты со дня на день. Первый удар стихии придется на Флориду. Там объявлен режим ЧС. Его накануне ввели и в Джорджии. Местные жители запасаются продуктами.