Из-за природных пожаров на юге Франции дома покинули около 3 тысяч человек

На юге Франции из-за мощных природных пожаров перекрыта часть автострады в строну Марселя. По данным на этот час, около 15 пожарных пострадали. Новая волна пожаров подобралась к домам внезапно. Из зоны огня людей успели эвакуировать. Свои дома уже покинули около 3 тысяч человек. Пламя при этом продолжает подбираться к ряду населенных пунктов. 2 тысячи спасателей пытаются этого не допустить.