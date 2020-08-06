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Из-за природных пожаров на юге Франции дома покинули около 3 тысяч человек
На юге Франции из-за мощных природных пожаров перекрыта часть автострады в строну Марселя. По данным на этот час, около 15 пожарных пострадали. Новая волна пожаров подобралась к домам внезапно. Из зоны огня людей успели эвакуировать. Свои дома уже покинули около 3 тысяч человек. Пламя при этом продолжает подбираться к ряду населенных пунктов. 2 тысячи спасателей пытаются этого не допустить.
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