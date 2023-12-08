Из-за разгерметизации кабины аварийную посадку совершил рейс Минеральные Воды - Петербург, никто не пострадал

Самолет авиакомпании "Россия", следовавший в Санкт-Петербург с 111 пассажирами на борту, успешно сел в Минеральных Водах. Как сообщает ТАСС со ссылкой наоперативныеслужбы, решение о посадке было принято в связи с разгерметизацией кабины воздушного судна.



"В связи с разгерметизацией на борту в 19:13 произведена аварийная посадка пассажирского самолета в аэропорту Минеральные Воды. Возгорания не произошло, погибших и пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.



В пресс-службе авиакомпании ТАСС уточнили, что во время полета у самолета Airbus сработал датчик давления.



"Во время выполнения полета по маршруту Минеральные Воды - Санкт-Петербург на самолете Airbus произошло кратковременное срабатывание датчика давления. Ошибка исчезла сразу после снижения самолета. Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета", - сказал собеседник агентства.

В аэропорту рейс встречали представители экстренных служб. По предварительной информации, помощь пассажирам рейса не понадобилась.