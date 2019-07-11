Из-за разгула стихии в Греции погибли шестеро туристов, среди них двое детей

Ужасающие кадры приходят из Греции. Из-за разгула стихии там погибли шестеро туристов, среди них двое детей, более 60 человек пострадали. Мощные потоки воды смывали все на своем пути: автомобили, деревья, линии коммуникаций, повреждены даже здания. Местные жители и туристы не ожидали такого масштаба бедствия, стихия застала отдыхающих врасплох.



Власти греческой Халкидики объявили в регионе чрезвычайное положение. Около 140 спасателей ликвидируют последствия стихийного бедствия.



