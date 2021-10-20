3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Из-за реформы Супрун в Украине была уничтожена государственная медицина
В Украине за сутки зафиксировали рекордное количество смертей - 538 человек. Эксперты и украинцы винят во всем реформу Супрун. Усилиями этого персонажа разрушена вся система здравоохранения, которая стояла на трех китах: профилактика заболеваний, лечение, реабилитация. Ее просто заменили на систему предоставления платных медицинских услуг - без диспансерного предупреждения болезни, без восстановления. Таким образом в Украине была уничтожена государственная медицина - одна из главных составляющих государства, которое позиционирует себя как социальное.
Стоит отметить, что нынешний "сиделец с Банковой" во время предвыборной кампании сильно критиковал медицинскую реформу, но позже гарант здоровья "переобулся" и заявил, что реформа Супрун будет продолжена. Эксперты, как и простые жители, в бешенстве.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов