В Украине за сутки зафиксировали рекордное количество смертей - 538 человек. Эксперты и украинцы винят во всем реформу Супрун. Усилиями этого персонажа разрушена вся система здравоохранения, которая стояла на трех китах: профилактика заболеваний, лечение, реабилитация. Ее просто заменили на систему предоставления платных медицинских услуг - без диспансерного предупреждения болезни, без восстановления. Таким образом в Украине была уничтожена государственная медицина - одна из главных составляющих государства, которое позиционирует себя как социальное.



Стоит отметить, что нынешний "сиделец с Банковой" во время предвыборной кампании сильно критиковал медицинскую реформу, но позже гарант здоровья "переобулся" и заявил, что реформа Супрун будет продолжена. Эксперты, как и простые жители, в бешенстве.