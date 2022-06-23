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Из-за роста цен на топливо в Аргентине протестуют водители грузовиков

Общенациональный протест водителей грузовиков в Аргентине. Перевозчики недовольны ростом цен на дизельное топливо и его дефицитом. Некоторые заправки на фоне нехватки горючего из-за антироссийских санкций стали нормировать заправочные объемы. Требуя от правительства реальных мер, водители в этот раз действовали решительно. Грузовики перекрыли несколько национальных автомагистралей.

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