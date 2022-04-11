Из-за санкций в Латвии не могут обеспечить хранение опасных веществ

В латвийском городе Вентспилс возникла опасная ситуация с хранением 40 тонн жидкого аммиака. Компания-владелец не может рассчитаться с предприятием, которое занимается хранением опасного вещества, поскольку крупнейшим бенефициаром компании-владельца является российский миллиардер, попавший под санкции. Уже на следующей неделе у предприятия, где хранится аммиак, закончатся финансы, и компания не сможет рассчитываться за электроэнергию и газ пропан, без которых обеспечить безопасное хранение аммиака будет невозможно.