ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Из-за шторма в Германии затоплен аэропорт

Мощный шторм в Германии спровоцировал серьезное наводнение в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Взлетно-посадочные полосы превратились в бассейны.

Воздушное сообщение временно приостановлено. Многие пассажиры застряли в аэропорту. Очевидцы в социальных сетях делятся кадрами последствий непогоды.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все