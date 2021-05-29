Из-за сильного ливня в Москве затопило дороги

Больше всего пострадала западная часть города. По прогнозам синоптиков, дождь не прекратится до утра. За день в Москве выпало почти 40 % месячной нормы осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.



По состоянию на 18:00, на метеостанции ВДНХ выпало 20 мм осадков. Месячная норма для мая составляет 51 мм.

