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25 млн человек могут остаться без работы из-за сокращения перелетов
Авиаиндустрия переживает кризис. По информации Международной ассоциации воздушного транспорта, около 25 миллионов человек могут потерять работу. Уже сейчас в мире 2,7 миллиона сотрудников авиалиний остались без заработка. Ряд компаний вынужден экстренно закрывать свои подразделения и сокращать авиапарки. Некоторые авиаперевозчики приостанавливают полеты до середины мая. Снижение объемов перелетов произошло из-за пандемии. Во многих государствах действуют пакеты экстренной помощи для стабилизации финансового состояния.
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