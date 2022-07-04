3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Из-за сообщения о "бомбе" испанский истребитель посадил гражданский лайнер
Террор средь бела дня! Испанский истребитель посадил гражданский лайнер. По сообщениям местных СМИ, самолет EasyJet Airbus, выполнявший рейс из лондонского аэропорта Гатвик на испанский остров Менорка, перехватили из-за получения сигнала о бомбе на борту. К счастью, сообщение оказалось ложным. Ситуация аналогична с вынужденной посадкой борта Ryanair в Беларуси. Вот только санкций в отношении Испании не последовало. О закрытии неба для испанских авиакомпаний речи не идет. В то же время в отношении Минска они остаются. Не помог и отчет ИКАО, в котором установлено, что белорусская сторона действовала согласно инструкции. Ситуация с испанским лайнером в очередной раз обнажила двойные стандарты Запада во всей красе.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
Два документальных фильма Белтелерадиокомпании получили призы на "Лістападзе"
Белорусский безвиз - почему все больше туристов из Европы выбирают нашу страну для путешествий
О нейтрализации новых угроз с минимальным риском для жизни - в проекте "Диспозиция"
Зарплату более 2,5 тыс. белорусских рублей получает каждый четвертый работник в стране - Белстат
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов