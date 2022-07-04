Из-за сообщения о "бомбе" испанский истребитель посадил гражданский лайнер

Террор средь бела дня! Испанский истребитель посадил гражданский лайнер. По сообщениям местных СМИ, самолет EasyJet Airbus, выполнявший рейс из лондонского аэропорта Гатвик на испанский остров Менорка, перехватили из-за получения сигнала о бомбе на борту. К счастью, сообщение оказалось ложным. Ситуация аналогична с вынужденной посадкой борта Ryanair в Беларуси. Вот только санкций в отношении Испании не последовало. О закрытии неба для испанских авиакомпаний речи не идет. В то же время в отношении Минска они остаются. Не помог и отчет ИКАО, в котором установлено, что белорусская сторона действовала согласно инструкции. Ситуация с испанским лайнером в очередной раз обнажила двойные стандарты Запада во всей красе.