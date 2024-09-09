Из-за супертайфуна "Яги" во Вьетнаме погибли 60 человек

Супертайфун "Яги" продолжает бушевать во Вьетнаме. Жертвами стихии, по последним данным, стали 60 человек, еще около 230 получили травмы. В результате обрушения моста в провинции Футу несколько автомобилей и мотоциклов упали в реку.

Ранее супертайфун бушевал в Китае. Известно, что он унес жизни 3 человек. Более 1,2 млн человек оказались в зоне бедствия в южных регионах страны. В 2024 году "Яги" стал вторым по мощности тропическим циклоном в мире после урагана пятой категории "Берилл".