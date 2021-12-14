Из-за топливного кризиса в Эстонии закрываются предприятия

Крупнейший целлюлозный завод Эстонии остановил производство из-за высоких цен на электроэнергию. Работу прекратило предприятие компании в городе Кунда. Не помогли даже фиксированные цены на топливо. Руководство предприятия обратилось к премьер-министру страны с просьбой найти способ восстановления конкурентоспособности компаний республики. Как говорится в обращении, у производителей нет возможности переложить на потребителей повышение местных цен на сырье и ресурсы. Вся продукция целлюлозного завода, объем которой составляет более 80 миллионов евро в год, идет на экспорт в Европу и Азию. Теперь Эстония рискует лишиться этого источника дохода.