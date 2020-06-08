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Из-за торнадо в Орландо около 2 тысяч домов остались без света

На Орландо обрушился огромный торнадо - очевидцы издалека засняли его на видео. В результате непогоды в городе повреждены линии электропередач. Около 2 тысяч домов остались без света. Повалены сотни деревьев. Суровая погода связана с тропическим штормом "Кристобаль", который зародился в Мексиканском заливе.

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