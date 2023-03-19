Из-за тяжелого положения ВСУ евродепутат призвала остановить помощь Киеву

Евродепутат от Ирландии Клэр Дейли заявила, что Вооруженные силы Украины состоят из плохо обученных новобранцев, которые при первой возможности убегают с позиций, пишет БЕЛТА.

Видео своего обращения к Европарламенту Клэр Дейли опубликовала в своей соцсети. В выступлении Дейли заявила, что политики Запада, которые ждут скорой победы Украины, не понимают, что ВСУ привлекает неопытных новобранцев, которые отказываются воевать.

Она отметила, что, "слыша возгласы поддержки здесь, в безопасности, за тысячи миль от линии фронта, я думаю, что нам было бы полезно узнать, что переживают простые украинцы". Политик напомнила факты различных расследований, когда было установлено, что командование в Украине отправляет сражаться на фронт неопытных солдат без надлежащейподготовки, а за массовые оставления позиций устраивает военнослужащим настоящие репрессии.

Политик считает, что Западу хватит говорить о поставках вооружения для эскалации конфликта, необходимо больше думать о "мире и диалоге".