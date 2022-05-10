Из-за удорожания энергоресурсов в Дании и Норвегии ускорилась инфляция

В Дании рост цен на электроэнергию и отопление привел к самому высокому уровню инфляции с 1984 года. Как сообщает "Блумберг" со ссылкой на данные Статистического управления страны, индекс потребительских цен вырос на 6,7 % в апреле по сравнению с годом ранее. Еще в марте этот показатель был чуть менее 5,5 %.