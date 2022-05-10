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Из-за удорожания энергоресурсов в Дании и Норвегии ускорилась инфляция

В Дании рост цен на электроэнергию и отопление привел к самому высокому уровню инфляции с 1984 года. Как сообщает "Блумберг" со ссылкой на данные Статистического управления страны, индекс потребительских цен вырос на 6,7 % в апреле по сравнению с годом ранее. Еще в марте этот показатель был чуть менее 5,5 %.

Норвегия

В соседней Норвегии инфляция достигла 13-летнего максимума. Потребительские цены выросли на 5,4 % по сравнению с прошлым годом, что стало самым быстрым темпом с октября 2008 года. Аналитики отмечают, что рост цен не носит временный характер, и допускают повышение базовой процентной ставки со стороны Центробанка страны.

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