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Из-за угрозы оползней в Японии масштабная эвакуация

Масштабная эвакуация в Японии. Более 20-ти тысяч жителей префектуры Осака покидают свои дома из-за угрозы оползней. А на северном японском острове Хоккайдо полностью парализовано железнодорожное сообщение. Виноваты во всем ливни, которые спровоцировал тайфун "Прапирун" - он прошелся над западным побережьем. Ранее сообщалось, что в Японии из-за стихии уже погиб один человек, пострадали еще 20.

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