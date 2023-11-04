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Из-за урагана Чиаран в Италии погибли 6 человек
Шторм Чиаран принес на территорию Италии сильнейшие ливни. В результате рекордных дождей погибли по меньшей мере шесть человек. Таким образом количество скончавшихся из-за урагана по всей Европе на этой неделе достигло 14 человек, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Associated Press.
Сильнее всего от осадков пострадал итальянский регион Тоскана, тут дожди вызвали наводнения. Сообщается, что такой погодной картины не наблюдалось здесь последние 100 лет.
Органы гражданской защиты Италии заявили, что за три часа от прибрежного города Ливорно до внутренней долины Муджелло выпало 200 миллиметров осадков, что привело к разливу рек. Множество автомобилей оказались на затопленной дороге.
Пройдя по Италии, ураган Чиаран достиг Албании, где также были затоплены дороги, в том числе и в столице Тиране. Погиб один человек, он не справился с управлением, будучи за рулем.
Фото pixabay.com
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