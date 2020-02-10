Из-за урагана "Сиара" аэропорты Цюриха и Женевы отменяют часть рейсов

Первыми силу шторма "Сиара", который назвали в честь шотландских горцев, почувствовали в Великобритании. Там стихия обесточила тысячи домов. Из аэропортов страны приходят эффектные кадры: сильные порывы ветра мешают самолетам приземлиться, сильно раскачивая их в воздухе. А вот лайнер Нью-Йорк - Лондон благодаря попутному ветру побил мировой рекорд и прибыл в пункт назначения всего за пять часов! Из-за урагана рейсы отменяют аэропорты Цюриха и Женевы, а также гавани Германии. Там, правда, ураган получил другое название - "Сабина". В Швеции на юге страны мощные волны унесли лодку на середину озера. Один человек погиб, еще одного ищут спасатели. В стране приостановлено движение на некоторых трассах, около 16 000 домов обесточены. Без света остаются и сотни тысяч людей во Франции. На побережье порывы ветра достигают 40 метров в секунду. Сложная ситуация с энергоснабжением и в Центральной Чехии. Там пытаются восстановить линии электропередачи, поврежденные упавшими на них деревьями.Ураганный ветер в Польше сломал крышу на лыжной станции, погибли два человека.