Из-за утечки химикатов пострадали десятки англичан

57 человек отравились неизвестным химическим веществом в британском графстве Кент. Как передает телеканал "Скай Ньюс", пострадавшие испытывают сильное затруднение с дыханием, однако их состояние не тяжелое. По некоторым данным, они отравились угарным газом. На месте происшествия работают пожарно-спасательные службы и специалисты по борьбе с утечками опасных химических материалов.