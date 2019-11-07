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Из-за утечки химикатов пострадали десятки англичан

57 человек отравились неизвестным химическим веществом в британском графстве Кент. Как передает телеканал "Скай Ньюс", пострадавшие испытывают сильное затруднение с дыханием, однако их состояние не тяжелое. По некоторым данным, они отравились угарным газом. На месте происшествия работают пожарно-спасательные службы и специалисты по борьбе с утечками опасных химических материалов.

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