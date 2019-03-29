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Из-за возгорания на диспетчерской вышке аэропорт Сиднея работает с перебоями

Международный аэропорт австралийского Сиднея работает с перебоями из-за возгорания на диспетчерской вышке. Оттуда эвакуировали 20 человек. На место прибыли пожарные. В момент работы спасателей все рейсы направляли в другие аэропорты, также были отложены вылеты.

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