Из-за вспышки кори в пригороде Нью-Йорка объявлено чрезвычайное положение

В пригороде Нью-Йорка - американском Рокленде - объявлено чрезвычайное положение из-за вспышки кори. Peжим пpoдлитcя З0 cутoк. Непривитым детям запретили появляться в общественных местах. Решение было принято на фоне сильнейшей вспышки кори, которая длится 26 недель. На данный момент заболели уже 153 человека, в основном дети.