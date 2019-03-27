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Из-за вспышки кори в пригороде Нью-Йорка объявлено чрезвычайное положение

В пригороде Нью-Йорка - американском Рокленде - объявлено чрезвычайное положение из-за вспышки кори. Peжим пpoдлитcя З0 cутoк. Непривитым детям запретили появляться в общественных местах. Решение было принято на фоне сильнейшей вспышки кори, которая длится 26 недель. На данный момент заболели уже 153 человека, в основном дети.

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