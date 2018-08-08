Из-за высоких температур пожары в Калифорнии

По информации специалистов, их не удастся ликвидировать до конца месяца. Площадь самого крупного очага возгорания 117 с лишним гектаров. Это практически площадь Лос-Анджелеса. Сейчас лишь треть этого очага находится под контролем. Пожар был объявлен рекордным по масштабу в калифорнийской истории в понедельник. Огонь планировали погасить к середине августа, однако, по мнению пожарных, это вряд ли получится выполнить до начала сентября.