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Из-за высокой инфляции в Латвии и Эстонии стремительно дорожает молочка
Стремительный рост цен в Европе. Среди рекордсменов - Латвия с Эстонией. Инфляция затронула всю производственную цепочку: выросли как отпускные цены производителя, так и розничные в магазинах. Так, в Латвии молочка подорожала за год на 27 %, в Эстонии - на 40 %. В обеих странах только за месяц сыры, сметана и прочие продукты этого ряда подорожали на 4 %. Отдельные эксперты и политики уже заговорили о том, что если так и дальше пойдет, то инфляция достигнет 50 %!
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