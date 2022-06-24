Из-за высокой инфляции в Латвии и Эстонии стремительно дорожает молочка

Стремительный рост цен в Европе. Среди рекордсменов - Латвия с Эстонией. Инфляция затронула всю производственную цепочку: выросли как отпускные цены производителя, так и розничные в магазинах. Так, в Латвии молочка подорожала за год на 27 %, в Эстонии - на 40 %. В обеих странах только за месяц сыры, сметана и прочие продукты этого ряда подорожали на 4 %. Отдельные эксперты и политики уже заговорили о том, что если так и дальше пойдет, то инфляция достигнет 50 %!