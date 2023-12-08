Из-за забастовки машинистов в Германии парализовано железнодорожное сообщение

В Германии проходит общенациональная забастовка машинистов. Железнодорожный концерн DeutscheBahn обратился к пассажирам с просьбой отложить поездки.

Акция началась вечером 7 декабря с прекращения движения грузовых составов, позже перестали курсировать пассажирские. Профсоюз машинистов таким образом пытается добиться повышения заработной платы, также требует введения 35-часовой рабочей недели для сотрудников, трудящихся посменно, при сохранении полной зарплаты. Сейчас они работают 38 часов в неделю.