Из-за забастовок в Великобритании пустеют полки магазинов

Забастовки британских трудящихся ставят страну на грань гуманитарной катастрофы, утверждают британские газеты. В настоящий момент в стране не работают портовые рабочие. В крупнейшей коммерческой гавани страны Филикстоу остановлена погрузка-разгрузка контейнеров. В результате опустели полки во многих магазинах по всей стране. По самым осторожным подсчетам, уже не доставлено в торговые сети товаров на 700 млн фунтов.