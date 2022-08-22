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Из-за забастовок в Великобритании пустеют полки магазинов
Забастовки британских трудящихся ставят страну на грань гуманитарной катастрофы, утверждают британские газеты. В настоящий момент в стране не работают портовые рабочие. В крупнейшей коммерческой гавани страны Филикстоу остановлена погрузка-разгрузка контейнеров. В результате опустели полки во многих магазинах по всей стране. По самым осторожным подсчетам, уже не доставлено в торговые сети товаров на 700 млн фунтов.
Параллельно с портовыми работниками, забастовали железнодорожники. Говорить о гуманитарной катастрофе в Соединенном Королевстве, наверное, преждевременно, однако, существует риск, что к забастовкам начнут присоединяться все новые и новые недовольные. Британские СМИ явно пытаются напугать нищающих граждан, предлагая им смириться с падением доходов и не требовать от властей защиты.
Фото: pexels.com
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