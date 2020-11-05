Из-за закрытых границ Грузия потеряет около $2,5 млрд

В Грузии подсчиталиубытки после карантинных ограничений. Из-за закрытых границ страна потеряетоколо двух с половиной миллиардов долларов. Самым пострадавшим отпандемии сектором стал туризм. От этого упали и доходы граждан (следом и курснацвалюты опустился до исторического минимума). По мнению экспертов, эта сферавернулась к уровню 90-ых годов. Восстановить отрасль удастся только к 2025году.