Из-за засухи дорожает немецкое пиво - 13 евро за литр пенного

Засухе в Европе, как ожидается, в ближайшие дни положат конец дожди. Однако зной уже успел нанести непоправимый урон сельскому хозяйству Старого Света. Практически пересохли крупнейшие реки Западной Европы - итальянская По и французская Луара - они всегда играли ключевую роль в орошении фермерских угодий, которые теперь остались без воды. В итоге во Франции запретили всякий полив полей.

Франция

Крестьяне за свое неизбежное разорение решили отблагодарить региональные власти, из всех богатств у фермеров остался только навоз, вот его и принесли в подарок.

Похожие проблемы у крестьян Германии, а также Центральной и Юго-Восточной Европы. Резко обмелел Рейн, по которому доставлялись удобрения и горючее, а судоходство на Дунае вообще остановилось - реку теперь можно перейти вброд.

Германия

Оказалось, что тесно связаны погода и цены на пиво. Бюргеры готовятся к "Октоберфесту", до которого осталось чуть больше месяца. Стало известно, что гостей ждут цены минимум на 15 процентов выше, чем раньше. Литр пенного, например, будет стоить небывалые 13 евро. Пивовары жалуются на "климатическое подорожание". Из-за жары случился неурожай хмеля, а это и стало толчком к увеличению цен.

Но есть и те, кому засуха послужила во благо, - это французские виноделы (по крайней мере, часть из них). Владельцы знаменитого дома "Лафит" просто не могут нарадоваться последствиям стихийного бедствия. Во-первых, уборка урожая началась на месяц раньше - ягода созрела к середине августа, а не к концу сентября. Во-вторых, виноград приобрел небывалую сладость, что обещает исключительное качество продукта. Производители уверены, что сомелье планеты вскоре будут настоятельно рекомендовать вина нынешнего урожая, а ценители станут охотиться за заветными бутылками еще многие десятилетия.



