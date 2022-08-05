Из-за жары пересохли истоки реки Темзы в Британии

Впервые на людской памяти пересохли истоки реки Темзы, сообщают британские СМИ. В графстве Глостершир тонкие ручейки можно заметить на 12 километров ниже по течению, чем обычно - вернее, ниже, если следовать по пересохшим руслам ручьев. В Темзе на протяжении ее лондонского течения заметно понижение уровня воды, но река все еще остается полноводной: она наполняется подземными источниками. Причина пересыхания истоков - крайне жаркая погода: почти неделю в большинстве регионов Соединенного Королевства стояли температуры до 40 градусов и выше.