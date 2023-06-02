Из-за жестких мер на протесты французам, чтобы высказать недовольство пенсионной реформой, приходится идти на уловки

Во Франции продолжаются протесты против пенсионной реформы. Учитывая жесткие полицейские меры, направленные на ограничение любых массовых акций, борьба активистов больше напоминает городскую партизанщину.

В город Мийо собрались с деловым визитом несколько министров: протестующие съезжались туда же тайком, пробирались в центр поодиночке и сплотились в большую группу только на центральной площади. В итоге полиция бросилась в атаку с опозданием, так что министрам довелось-таки выслушать самые сочные ругательства и проклятия.