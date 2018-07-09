Из затопленной пещеры в Таиланде спасли еще двоих детей

Мальчиков сейчас осматривают врачи, потом отправят в больницу. Ранее удалось вызволить из подземелья еще четверых ребят. Основная забота медиков - это адаптация глаз подростков к свету после пребывания в темноте более двух недель. Уже известно, что этим вечером родители спасенных спортсменов наконец-то встретятся со своими детьми. Операция продолжается. Власти надеются уже сегодня освободить остальных семерых пленников. Ребят эвакуируют опытные дайверы. Заложников стихии по очереди выводят подводным путем с помощью аквалангов. Путь на поверхность - почти 5 километров.