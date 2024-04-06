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Из зоны подтопления в Орске Оренбургской области эвакуированы почти 2 тыс. человек
Около 2 тыс. человек эвакуированы из зоны подтопления в городе Орске Оренбургской области. В пунктах временного размещения (ПВР) находятся 320 человек, среди которых 85 детей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
"В ПВР находятся 320 человек в том числе 85 детей. Всего эвакуировано около 2 тыс. человек. Это люди, вывезенные спасателями и кто самостоятельно эвакуировался", - сказала собеседница агентства.
Ранее сообщалось о 711 эвакуированных, среди которых 210 детей.
На территории Старого города в Орске в двух местах прорвало участок насыпной дамбы. Чрезвычайную ситуацию спровоцировал резкий подъем уровня воды в реке Урал, который местами дошел до 4 м. В результате подтоплены 2,4 тыс. жилых домов и 3 тыс. придомовых территорий. Вместе с тем вода продолжает прибывать, все ожидают ухудшения ситуации.
Фото: МЧС России/ТАСС
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