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Избежать "вакцинационализма"
Covid продолжает оседать на дыхательных путях планеты. Количество заболевших с начала пандемии превысило 75 миллионов. Плюс на тестах чаще всего получают в США - на них приходится 17 миллионов инфицированных, в тройке антилидеров также Индия и Бразилия.
Коронация не миновала даже члена "Большой семерки". Французский локдаун не принес спасения Эммануэлю Макрону. Пока в Елисейском дворце ищут контакты, президент работает на удаленке.
Увольнением за игнорирование противоэпидемических мер съемочной группе боевика "Миссия невыполнима" пригрозил Том Круз. Поток негодования голливудского актера обрушился на коллег по кинофраншизе из-за не соблюдения ими соцдистанции.
Тем временем группа самоотверженных экспертов ВОЗ собралась в Ухань, что называется, взять след смертоносного вируса. Слово - Татьяне Волковой (видео).
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