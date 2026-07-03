Украина превратилась даже не в гигантский военкомат, а в абсолютное беззаконие власти, которая обещала светлый европейский выбор, а привела к бандитскому захвату людей с улиц.

ТЦК, или в народе людоловы, ищут момент, когда вокруг мало людей. Так проще скрутить человека и запихнуть в микроавтобус. Они понимают, что действуют вне закона, поэтому и действуют почти любыми средствами. И люди понимают, что это беззаконие, поэтому отбивают жертву у людоловов. Элементарное выживание в обществе, где людоедская власть. Потому что если сегодня ты не поможешь кому-то, возможно, завтра помочь тебе будет уже некому. Подробности смотрите в "Специальном репортаже".

Обе стороны понимают, никакой закон, кроме выживания любой ценой, в Украине сейчас не работает. Но за 4 года войны здесь появилась каста людей, для которых это лучшее время жизни. Сформировался новый социальный класс - чиновничая и военная буржуазия при деньгах. Обыкновенные нахлебники западного подаяния разворовывают все, что не приколочено: американские доллары, немецкие евро, британские фунты.

США расследуют 56 случаев мошенничества с военной помощью Киеву. И это только то, что всплыло. А сколько не всплыло? По некоторым данным, команда Зеленского вывела по левым схемам от 4 до 5 млрд долларов. Дело Андрея Ермака, правой руки Зеленского, - только вершина айсберга. Вот вам и слуги народа.

У многих украинских чиновников есть уже и запасные аэродромы за границей, квартиры и виллы в США, Испании, Италии. Семьи вывезены, им не страшно. И вот это, пожалуй, самый чудовищный диагноз для страны, которая воюет. Когда власть имущие живут как на курорте, а остальные просто умирают за их офшоры.

А знаете, что самое лицемерное при таком положении дел? Европа уже говорит о том, что беженцев призывного возраста будет отправлять на родину, то есть прямо в лапы ТЦК. Разумеется, это не те, кто наворовал и накупил недвижимость из-за границы или имеет жирный счет в банке.

Кстати, украинцев буквально загоняют на фронт под дулом пистолета. Это не всегда фигура речи. Случаи на улице, которые заканчиваются смертью еще до попадания на передовую, к сожалению, чудовищная реальность Украины. Где-то доходит до применения оружия, где-то удары людоловов оказываются летальными, где-то не выдерживает сердце. Скорая зачастую приезжает, чтобы забрать уже холодный труп. Неудивительно, что при таком положении дел пытаются мобилизовать даже инвалидов. Чтобы понять это в данном случае, не нужно даже никаких подтверждающих документов. Поэтому разговоры о массовой депортации украинцев из ЕС в лапы ТЦК не лишены реальной почвы.

"Что касается решения о депортации, политически они такого решения принять не могут. Но что они могут и что они уже делают? Они депортируют всех, кто так или иначе нарушил или нарушает европейское законодательство. Достаточно административного нарушения для того, чтобы был риск, что тебя выдворят за пределы Европейского Союза. И таких случаев очень много", - отметил депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

Зеленский и его окружение в последнее время заявляют, что Беларусь может вступить в войну с Украиной. Хотя даже откровенно прозападные СМИ и собственные приграничья разводят руками. Никаких ударных группировок на границе нет. Немецкий журнал Junge Welt прямо заявил, что возможная атака со стороны Минска - бездоказательная ложь. При этом было еще и письмо Зеленского Путину. Зачем все это? А затем, чтобы отвлечь и Запад, и украинское общество от того, что наварили внутри. Классический прием расхитителя.

Людоловы пытаются мобилизовывать людей прямо из больниц, частных домов, магазинов и даже с заводов прямо посреди рабочего дня.

Генсек НАТО Марк Рютте практически одобрил удары Киева дронами по Кронштадту и Ленинградской области. Эти новости он встретил ехидной ухмылкой и заявил, что Украина достигла таких успехов, что теперь решение о проведении парада 9 мая в Москве принимает исключительно Зеленский. Легко понять, что Рютте приехал в Киев давать индульгенцию на новый виток эскалации и лично подписывать наводку по целям вглубь России. И в этой связи, конечно, возникает вопрос. Уже несколько месяцев Литва, Латвия, Эстония и Польша служат воздушным коридором для украинских дронов. И если НАТО, имея единую систему ПВО, не сбивает вражеские цели, значит, это вражеские цели свои. То есть Прибалтика превратилась в военного соучастника агрессии.

"Заявления главы НАТО не случайные. Фактически, это легализация участия Прибалтики в прокси-войне против России. Использование воздушного пространства Прибалтики и Польши для нанесения ударов по России, - это уже конкретно действия по втягиванию России в прямое противостояние уже с блоком НАТО. И, конечно, вся эта история предполагает растягивание русской армии с фронта уже на прибалтийское направление. В этом есть стратегия блока НАТО, для того, чтобы спасти фактически НАТО, частную военную компанию ВСУ, которая терпит поражение на поле боя и вынуждена отступать", - сказал глава политической партии "Держава", украинский общественный деятель Дмитрий Василец.

ТЦК - это целая индустрия под названием "людской ресурс". Количество жалоб на действия ТЦК зашкаливает. Применение балаклав, избиения, убийства. Только за последний год, по данным депутата Рады Анны Скороход, в кабинетах комплектации забили до смерти минимум 15 человек. Бьют электрошокером и головой об пол до тех пор, пока человек не перестает дышать, прямо в автобусе по пути в учебку. Или, например, в Черниговской области мужчине проломили голову прямо во дворе дома. Это не издержки мобилизации, а какое-то ритуальное жертвоприношение людей.

ТЦК превратились в карательные отряды, которые отбивают охоту выходить на улицу даже у тех, у кого нет ног. Депутат Дмитрук выложил видео, где отец врывается в военкомат, потому что его сына-инвалида укрaли и избили. Парень, по его словам, сам не ходит и не говорит. А депутат Скороход рассказывает, как признают годными к службе даже слепых, лишь бы было пушечное мясо на фронт. ТЦК в Украине - не просто бюрократическая машина, это кривое зеркало, в котором отражается вся суть этого режима. Во многом это один из способов заработать денег. Человеку в лапах людолова могут предложить купить себе свободу.

Ну и последний скандал - в польских городах срывают украинские флаги. Звучат даже призывы заблокировать транзит натовского оружия через Жешув. Экс-посол Польши возвращает Зеленскому украинский орден за заслуги. Ну а новый президент Навроцкий хочет забрать у пана Зеленского высшую награду Польши - орден Белого орла. Дружба против России рассыпается на глазах. Что происходит? Зеленский присвоил подразделению ВСУ звание "Герои УПА", тех самых гитлеровских пособников, которые массово вырезали польское население на Волыне в 1943 году. Неужели это развод по-польски? Конец брака по расчету? Громкий, кровавый и с историческими щитами.

Итак, прогноз для Украины. Армия держится на остатках. ТЦК охотится на инвалидов, как на зверей. Элиты считают миллиарды в офшорах, а завтра утром будут пить капучино в Вене, пока их страна догорает. Запад устал, деньги пока дает, но ровно до тех пор, пока в Украине готовы воевать до последнего гражданина.

Чем дольше тянется эта трагедия, тем тяжелее будет концовка, а она неизбежна. И падать будут не политики, они улетят. Падать будут те самые женщины с детьми, которые сейчас смотрят, как людоловы винтят их мужей на убой.